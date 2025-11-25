إمبابي: الهيئة الوطنية اكتسبت خبرات في إدارة وحوكمة العملية الانتخابية

كشف أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، أن انتخابات مجلس النواب 2025، هو عاشر استحقاق انتخابي تجريه الدولة المصرية منذ 2013.

وتابع خلال لقائه مع شريف عبد البديع، وسارة ، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس النواب 2025، أن هذا يعكس استقرار النظام السياسي المصرية والمؤسسات الدستورية والحرص على إجراء الانتخابات في موعدها في ظل محيط إقليمي مضطرب.

وأكد أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، أن إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على كل هذا الاستحقاقات منحها خبرات في مسألة إدارة وحوكمة العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تم إنشاؤها منذ 2017 وكان أول انتخابات تشرف عليها هي الانتخابات الرئاسية 2018، وهناك تطور في أدائها مع كل استحقاق انتخابي.