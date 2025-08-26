ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ميرهان حسين أنظار جمهورها بإطلالة صيفية لافتة مرتدية مايوه باللون الأسود، ما حازخ على اعجاب متابعيها.



يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسلها "أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول حياة رجل الأعمال ( امير العوامري) الذي يقع في حب امرأة تدعى (منيرة) وتدور علاقتهما وسط العديد من صراعات المال والسلطة.

ويشارك في بطولته هاني سلامة وسوسن بدر ، ومي سليم وأحمد صفوت ، ومحسن محيي الدين ، وغيرهم من النجوم.



