مريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ | شاهد

شاركت الفنانة مريهان حسين صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت مريهان حسين أنظار جمهورها بإطلالة جذابة على الشاطيء مرتدية مايوة باللون الأسود ،و حازت الصورة على اعجاب متابعيها.





يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسلها " أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول حياة رجل الأعمال ( امير العوامري) الذي يقع في حب امرأة تدعى ( منيرة) و تدور علاقتهما وسط العديد من صراعات المال و السلطة.



ويشارك في بطولته هاني سلامة وسوسن بدر ، ومي سليم و أحمد صفوت ، محسن محيي الدين ، وغيرهم كثير من النجوم.