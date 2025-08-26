المؤتمر: العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجاً فريداً للتعاون العربي، يقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود.

وأوضحت إيمان سالم أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتي رسّخ دعائمها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولا تزال تمثل أساساً متيناً لوحدة المصير المشترك.

وأضافت أن العلاقات المصرية الإماراتية تتجاوز أطر التعاون السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية كبرى، تسهم في دعم خطط التنمية في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مشددة على أن هذا التعاون يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي العربي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

واختتمت سالم تصريحها بالتأكيد على أن استمرار التنسيق الوثيق بين القاهرة وأبوظبي يعكس وعياً مشتركاً بأهمية التضامن العربي، ويمهد لمزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الشعبين، وتدعم استقرار المنطقة ككل.