برلمان

برلمانية: زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن  استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة بمطار العلمين ، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، مشيرة أن الزيارة جاءت في توقيت مناسب وتحمل دلالات سياسية وإقتصادية عميقة تتطلب التنسيق الدائم بين البدين الشقيقين
 


وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن العلاقات بين مصر والإمارات لها طبيعة خاصة وتاريخية ، ودائما هناك حرص علي التسيق بين قادة البلدين في توحيد الرويء في القضايا المشتركة والتي تهم المنطقة العربية موضحة أن الزيارة تأتي أيضا في ظل ظروف خطيرة تمر القضية الفلسطينية ، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل حالياً من مجاعة ، والتأكيد علي ضرورة انهاء الحرب الإسرائيلة علي غزة.


وأكدت " نبيه" ان العلاقات بين مصر والامارات الشقيقة نموذجا للتكامل بين البلدين يشتركان في رؤية واحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ،موضحة  أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً يعكس عمق العلاقة بين البلدين.


وكان قد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمطار  العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني مصر، في زيارة اخوية تمتد لعدة أيام.


وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكداً على ما يحظى به سمو رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالاً للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري، كما أكد الرئيس على قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن تقديره الكبير للرئيس فيما لقيه من حفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.





طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

