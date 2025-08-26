الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة تمتد لعدة أيام ،في إطار عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات و تعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 8 /2025 عن ارتفاع حجم الصــادرات المصــرية إلى الإمارات إلى 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 153.3 %.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 16.6 % .

كما أظهرت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 77.7 % .

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 3.2 مليار دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 151 مليون دولار .

3. خضر وفواكه بقيمة 111 مليون دولار.

4. سيارات وجرارات بقيمة 33 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 26 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 293 مليون دولار.

2. لدائن بقيمة 174 مليون دولار.

3. حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 83 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار.

5. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 31 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8 % .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 750.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 616.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7 % .



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الإمارات 11.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــاً لتقـديـرات البعثة 975 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .