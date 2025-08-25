منتخب الإمارات يعلن قائمته استعدادا للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

أعلن الروماني أورلاريو كوزمين، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة لاعبي المنتخب استعدادا للملحق الآسيوي المتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني.

خط الدفاع: إيريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، زايد سلطان، خليفة الحمادي، روبن فيليب.

خط الوسط: علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هايت، محمد عبد الباسط، محمد عوض الله، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس.

خط الهجوم: رونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو.