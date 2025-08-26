برلمان طلائع مصر 2025 يناقش تأثير الدراما على المجتمع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، عن انتهاء أولى جلسات دور الانعقاد لبرلمان طلائع مصر 2025، والتي خُصصت لمناقشة موضوع "تأثير الدراما على المجتمع المصري"، وذلك في إطار دور البرلمان في تعزيز وعي النشء وإشراكهم في تناول القضايا المجتمعية.

وأكد المشاركون أن الدراما ليست مجرد وسيلة للترفيه أو عرض مشاهد تمثيلية، بل تُعد أداة مؤثرة في تشكيل الوعي وصياغة القيم والسلوكيات داخل المجتمع، لما تحمله من رسائل عميقة تُبرز القضايا والتحديات وتُسهم في التثقيف والتوجيه.

وأشار الأعضاء إلى أن قوة الدراما تكمن في تأثيرها غير المباشر، إذ تترك صورًا ومفاهيم راسخة في أذهان المشاهدين، وتدفعهم نحو التفكير والتغيير، وهو ما يبرز أهمية أن تكون رسائلها هادفة وبنّاءة تسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وانتماءً.

وشهدت الجلسة حضور هيئة مكتب برلمان طلائع مصر ولجانه النوعية، وسط مشاركة متميزة من الطلائع في النقاشات وطرح التوصيات.