إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن تريزيجيه

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن أداء اللاعب محمود تريزيجيه.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل تريزيجيه مستواه سيئ ولا المشكلة في التوظيف؟".

وكان قد وجه وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، رسائل نارية إلى محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "مش عارف تريزيجيه حاطط نفسه تحت ضغط ليه! هو مصدر نفسه إن هو اللعيب اللي لازم يكسب النادي الأهلي".

وأضاف: “تريزيجيه حاطط نفسه تحت ضغط وهو أكبر من كده، هو عنده خبرات كبيرة جدًا فمش محتاج، مفروض في أول مباراة تلعب السهل الممتنع وتتحرك، مفيش حد كبير على الكورة، فمش من بداية المباراة كل كورة عايز تاخدها واحد على واحد”.