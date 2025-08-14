إعلامي: الزمالك يخطط لنقل تدريبات الفريق لفرع 6 أكتوبر خلال 6 أشهر

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يضع خطة استراتيجية تستهدف نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم إلى فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر خلال الستة أشهر المقبلة، في خطوة تأتي ضمن مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة الأعضاء.

وكشف مصدر لبرنامج ستاد المحور، أن فرع 6 أكتوبر يمثل أحد أهم المشروعات المستقبلية، حيث سيسهم في تخفيف الضغط الكبير على المقر الرئيسي بميت عقبة، مع توفير بيئة تدريبية وخدمية على أعلى مستوى تتماشى مع طموحات جماهير النادي العريضة.

وسيضم الفرع الجديد ملاعب تدريب حديثة، ومرافق لياقة بدنية متطورة، إضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة الاجتماعية والرياضية للأعضاء، ما يجعله مركزًا متكاملًا للنادي على المستويين الرياضي والخدمي.