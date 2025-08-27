ضبط نصاب انتحل صفة موظف ببنك للاستيلاء على أموال العملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر إجرامى مقيم بالمنيا بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه من موظفى خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 3 شرائح هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.