قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط نصاب انتحل صفة موظف ببنك للاستيلاء على أموال العملاء

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر إجرامى مقيم بالمنيا بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه من موظفى خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 3 شرائح هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصاب خدمة عملاء عنصر إجرامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

المطبعة

54 ألف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة

الأطفال الضحايا

القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى التسول بمصر الجديدة

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد