أجندة دبلوماسية مكثفة.. مدبولي يكشف نتائج زيارات الرئيس السيسي للسعودية ولقاءاته مع قادة الإمارات وفلسطين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه حضر قمة التعاون الياباني الافريقي نيابة عن الرئيس السيسي .

وأضاف مدبولي أن الرئيس السيسي كان له زيارة مهمة جدا إلى السعودية والتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وناقشا عددا من الملفات ومنها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات والمجلس الأعلى المصري السعودي وتشجيع الصناعة .

كما تمت مناقشة القضية الفلسطينية وادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة.



واشار إلى أن هناك ترابطا قويا بين مصر والسعودية حيث ان القيادة السياسية في البلدين لن تسمح بتوتر العلاقات الثنائية بين البلدين .



واضاف ان الشيخ محمد بن زايد كان في زيارة مهمة إلى بلده الثاني مصر لافتا إلى ان العلاقات مع الامارات علاقات تاريخية.

وتابع مدبولي انه كان هناك زيارة لرئيس وزراء فلسطين لتنسيق في القضية الفلسطينية وخطة اعادة الاعمار في غزة كما تمت مناقشة خطة اعادة الاعمار ، كما زار رئيس الوزراء الفلسطيني منفذ رفح واكد خلال زيارته على الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين.