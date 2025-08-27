قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مادة الذكاء الاصطناعي.. مدبولي يعلن تفاصيل تدريسها في المرحلة الثانوية
رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين، في حادثة إطلاق نار مروعة داخل مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وذكرت سلطات المدينة، عبر منصة "إكس"، أن "التهديد لم يعد نشطا وتم احتواء مطلق النار"، في حين أكدت مصادر أمنية أن المهاجم لقي مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي هرعت إلى المكان فور تلقي البلاغ.

وقالت شرطة المدينة إن الحادث وقع داخل مدرسة "أنانسييشن" (البشارة) الكاثوليكية، خلال الأسبوع الأول من عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة الصيفية.

وفي أول تعليق له على الحادث، قال الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب: "تلقيت إحاطة حول حادث الهجوم في مينيابوليس وأتابع هذا الوضع المروع عن كثب"، معربًا عن تضامنه مع الضحايا وأسرهم.

من جانبه، صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأن "البيت الأبيض يتابع تطورات الوضع عن كثب"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

بدوره، عبر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والتز، عن حزنه الشديد، مؤكدا في منشور على منصة "إكس": "أبلغنا بإطلاق نار في مدرسة أنانسييشن خلال الأسبوع الأول من الدراسة. أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهدوا هذا العنف المروع".

ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد المخاوف في الأوساط التعليمية، بعد سلسلة من البلاغات الكاذبة عن إطلاق نار في عدد من الجامعات والكليات الأميركية مؤخرًا.

في الأثناء، فتحت السلطات الفدرالية تحقيقا موسعا بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمعرفة دوافع الهجوم وما إذا كان للمنفذ شركاء أو خلفيات متطرفة.

ولا تزال فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل إجلاء الطلاب من المدرسة وتقديم الرعاية للمصابين، وسط تواجد أمني كثيف في محيط الحرم المدرسي.

مدينة مينيابوليس ولاية مينيسوت حادثة إطلاق نار وزارة العدل الأميركية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد