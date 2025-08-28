السيطرة على حريق شب بطابق أرضي بعقار في مدينة قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل طابق أرضي فى عمارة سكنية بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مما أدى إلى إصابة شخص، وتم نقله إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في طابق أرضي داخل عمارة سكنية بمدينة قليوب.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية نشوب حريق داخل طابق أرضي داخل عمارة سكنية بمدينة قليوب، مما أدى إلى إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج، كما تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

