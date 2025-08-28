الدكتور خاف وهرب من العمليات.. التحقيق في مصرع طفل بسبب عملية اللوز بالطالبية

تحقق النيابة العامة بالجيزة، في مصرع طفل أثناء إجراء جراحة استئصال لـ"اللوز" بمستشفي شهير بالطالبية.

وصرحت بدفن جثمان الطفل بعدما كلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير حول أسباب وفاة الطفل، حيث أفاد التقرير المبدئي بإصابته بنزيف حاد، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت أقوال الطبيب المتهم أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، أنه أثناء إجراء العملية للطفل فوجئ بنزيف حاد أحدثته واحدة من اللوزتين، فحاول إيقافه ولكنه فشل في ذلك مما تسبب في وفاة الطفل.

وأفادت أقوال شهود العيان بأن الطبيب حينما علم بتدهور حالة الطفل غادر مسرعا غرفة العمليات والمستشفي.

البداية كانت تلقي قسم شرطة الطالبية بلاغا من والد طفل يتهم طبيب بالتسبب في وفاة نجله أثناء إجراء عملية جراحية له "استئصال اللوزتين"، على الفور تم ضبط الطبيب المتهم، وبمواجهته أكد أنه فوجئ بحدوث نزيف مفاجئ من اللوزة اليسرى أثناء العملية، وحاول إسعاف الطفل إلا أن كثرة النزيف تسببت في وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.