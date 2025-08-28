زفاف إلى المشرحة.. جثمان عروس حلوان أمام الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

أمرت النيابة العامة بنقل جثمان عروس حلوان من المستشفى إلى مشرحة زينهم، وكلفت الطب الشرعي بتشريحه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة ونوع المادة الطبية التي تسببت في وفاتها.

وقررت، إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة إسراء عروس حلوان، التي خضعت لحقن بمادة فيلر مغشوشة ذلك بعد الاستماع لأقواله حول الواقعة.

ودخلت إسراء في غيبوبة تامة منذ عدة أيام عقب خضوعها لجلسة تجميل استعدادًا لزفافها الذي كان مقررًا في 3 سبتمبر المقبل، حيث تعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة حقن تجميلي يشتبه في أنه مغشوش، جرى إعطاؤه لها في مواضع خاطئة من جسدها، دون إجراء أي فحوصات أو تحاليل مسبقة.

وقال شقيقها عبد الله كرم في تصريحات سابقة إن قلبها توقف لأكثر من 5 دقائق داخل المركز، ما تسبب في تلف شديد بالمخ، قبل أن يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها ظلت في غيبوبة كاملة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.