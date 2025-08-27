الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

أثار خبر وفاة إسراء عروس حلوان دهشة نشطاء السوشيال حيث توفيت أثناء الاستعداد لفرحها.

سبب وفاة إسراء عروس حلوان

وجاءت وفاة إسراء عروس حلوان أثناء خضوعها لجلسة تجميل بسيطة ضمن استعدادات الفرح كما تفعل جميع جميع الفتيات لتصبح اجمل في ليلة العمر ولكن الفرح تحول لميتم بسبب خطأ طبي.

ذهبت إسراء عروس حلوان منذ عدة أيام لمركز تجميل بالمهندسين يقوم بجلسات الفيلر والبوتكس ومختلف تقنيات العناية بالبشرة إلا أن المركز لم يكن يستخدم منتجات مضمونة وتم حقن إسراء بمادة مغشوشة أدت لتوقف قلبها في الحال.

ماذا حدث بعد الحقنة المغشوشة

وحاول المحيطون بعروس في مركز التجميل إسعافها إلا أن المحاولات باءت بالفشل لذا تم نقلها للمستشفى ولكن كان الوقت تأخر وتمكنت المادة المغشوشة من التغلغل في جسم إسراء عروس حلوان وتسببت في مضاعفات عديدة.

ورغم محاولات الأطباء إسعاف إسراء عروس حلوان وعمل إنعاش القلب إلا أن حالتها كانت شديدة الخطورة وبعد عودة النبض تم نقلها للرعاية إلا أنها توفت بعد الدخول في غيبوبة.