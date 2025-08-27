قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسماء محمد

 أثار خبر وفاة إسراء عروس حلوان دهشة نشطاء السوشيال حيث توفيت أثناء الاستعداد لفرحها.

سبب وفاة إسراء عروس حلوان 

وجاءت وفاة إسراء عروس حلوان أثناء خضوعها لجلسة تجميل بسيطة ضمن استعدادات الفرح كما تفعل جميع جميع الفتيات لتصبح اجمل في ليلة العمر ولكن الفرح تحول لميتم بسبب خطأ طبي.

ذهبت إسراء عروس حلوان منذ عدة أيام لمركز تجميل بالمهندسين يقوم بجلسات الفيلر والبوتكس ومختلف تقنيات العناية بالبشرة إلا أن المركز لم يكن يستخدم منتجات مضمونة وتم حقن إسراء بمادة مغشوشة أدت لتوقف قلبها في الحال.

ماذا حدث بعد الحقنة المغشوشة 

وحاول المحيطون بعروس في مركز التجميل إسعافها إلا أن المحاولات باءت بالفشل لذا تم نقلها للمستشفى ولكن كان الوقت تأخر وتمكنت المادة المغشوشة من التغلغل في جسم إسراء عروس حلوان وتسببت في مضاعفات عديدة.

ورغم محاولات الأطباء إسعاف إسراء عروس حلوان وعمل إنعاش القلب إلا أن حالتها كانت شديدة الخطورة وبعد عودة النبض تم نقلها للرعاية إلا أنها توفت بعد الدخول في غيبوبة.

