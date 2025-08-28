قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز

شهدت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 – 2026، التي أقيمت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الكشف عن مرحلة الدوري وفق النظام الجديد للبطولة، والتي تضم 36 ناديًا للمرة الأولى بدلًا من 32، وهو ما جعل المنافسة أكثر سخونة منذ الجولة الأولى بعدما أسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل بين كبار القارة.

مواجهات باريس سان جيرمان

جاء باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، في صدامات كبرى أمام بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، بجانب لقاءات قوية ضد أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وأتلتيك بيلباو الإسباني. وتُعد هذه المجموعة من أبرز التحديات للفريق الباريسي في رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي.

مواجهات ريال مدريد

أما ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، فجاءت مواجهاته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة عمر مرموش، وليفربول الإنجليزي الذي يضم المصري محمد صلاح، بجانب يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، مارسيليا الفرنسي، أوليمبياكوس اليوناني، موناكو الفرنسي وكايرات ألماتي الكازاخي، لتكون مواجهاته مزيجًا بين العملاق الأوروبي والصدامات المتوازنة.

مواجهات مانشستر سيتي

وجاء مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، في مجموعة من الاختبارات الصعبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، ريال مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، فياريال الإسباني، نابولي الإيطالي، بودو جليمت النرويجي، جالاتا سراي التركي، وموناكو الفرنسي، حيث يطمح السيتي إلى استعادة اللقب الأوروبي بعد أن فقده الموسم الماضي لصالح باريس سان جيرمان.

مواجهات ليفربول

ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح، سيواجه بدوره مجموعة من التحديات الكبرى في مشوار مرحلة الدوري، حيث أوقعته القرعة أمام ريال مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، آينتراخت فرانكفورت الألماني، أيندهوفن الهولندي، مارسيليا الفرنسي، كاراباج الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي. وتُعد هذه المجموعة من أكثر المجموعات سخونة لما تضمه من مواجهات كلاسيكية مرتقبة.

مواجهات برشلونة

أما برشلونة الإسباني فقد أسفرت القرعة عن مواجهته لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وأوليمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ما يضع الفريق الكتالوني في صدامات مباشرة مع قوى كبرى داخل القارة.

النظام الجديد للبطولة

وتشهد هذه النسخة تطبيق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لأول مرة، حيث ارتفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقًا بدلًا من 32، وتُلعب مرحلة الدوري بنظام جديد يخوض فيه كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارجه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مواجهات ملحق ذهاب وإياب للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما يودع أصحاب المراكز من 25 إلى 36 البطولة مباشرة دون الانتقال إلى الدوري الأوروبي كما كان معمولًا به سابقًا.

مواعيد الجولات

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد جولات مرحلة الدوري على النحو التالي:

الجولة الأولى: 16 – 18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 30 سبتمبر – 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 21 – 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 4 – 5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 25 – 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 9 – 10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 20 – 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026

منافسة استثنائية

تؤكد القرعة أن البطولة هذا الموسم ستكون مليئة بالمفاجآت والمواجهات الكبرى منذ مرحلة الدوري، في ظل تجمع العمالقة في مواجهات مباشرة مبكرًا، وهو ما يزيد من قيمة المنافسة الفنية والجماهيرية، خاصة مع مشاركة أسماء بارزة على غرار محمد صلاح مع ليفربول وعمر مرموش مع مانشستر سيتي، إلى جانب بزوغ أسماء أخرى في القارة العجوز تسعى لفرض نفسها وسط كبار أوروبا.