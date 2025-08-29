قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
مرأة ومنوعات

طريقة تحضير سلطة دجاج بالناتشوز والذرة

هاجر هانئ

قدمت الشيف أميرة شنب  مقدمة  برنامج أميرة في المطبخ  على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالناتشوز والذرة فهي من الأطباق اللذيذة الغنية بالنكهات الرائعة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

مقادير دجاج بالناتشوز والذرة
 

● ناتشوز (3 كيس كبير)

● 2 كوب دجاج مطهو ومنسل

● 3\4 كوب صوص باربيكيو

● 1\3 كوب بصل أحمر مفروم

● كوب و نصف فاصوليا حمراء مسلوقة

● كوب و نصف ذرة حلوة مسلوقة

● 2 كوب جبنة جودة مبشورة

● نصف كوب كزبرة مفرومة

للوجه:

● باربيكيو صوص

للتقديم:

● هالبينو مفروم

● صوص رانش



 

طريقة تحضير دجاج بالناتشوز والذرة

يشوح الدجاج في زيت ويتبل بملح وفلفل ثم يرفع في طبق التقديم، ويضاف بصل وجبنة شيدر وباربيكيو صوص ويقدم مع ناتشوز وفاصوليا حمراء وذرة


 

