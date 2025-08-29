طريقة تحضير سلطة دجاج بالناتشوز والذرة

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالناتشوز والذرة فهي من الأطباق اللذيذة الغنية بالنكهات الرائعة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

مقادير دجاج بالناتشوز والذرة



● ناتشوز (3 كيس كبير)

● 2 كوب دجاج مطهو ومنسل

● 3\4 كوب صوص باربيكيو

● 1\3 كوب بصل أحمر مفروم

● كوب و نصف فاصوليا حمراء مسلوقة

● كوب و نصف ذرة حلوة مسلوقة

● 2 كوب جبنة جودة مبشورة

● نصف كوب كزبرة مفرومة

للوجه:

● باربيكيو صوص

للتقديم:

● هالبينو مفروم

● صوص رانش









طريقة تحضير دجاج بالناتشوز والذرة

يشوح الدجاج في زيت ويتبل بملح وفلفل ثم يرفع في طبق التقديم، ويضاف بصل وجبنة شيدر وباربيكيو صوص ويقدم مع ناتشوز وفاصوليا حمراء وذرة



