بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
وزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما
ميهمنيش الحكومة .. القبض على أبطال فيديو مشاجرة المرج
وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة
رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها
بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة
سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته
سيتم تحصيلها خلال أيام.. اعرف أول زيادة في قيمة الإيجار القديم
شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا
قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟
بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالتعاون مع التعليم.. السكة الحديد تكثف التوعية المجتمعية بأخلاقيات التعامل مع المرفق

في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحفاظ على المرافق العامة، تواصل وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم ندوات توعوية تستهدف طلبة المدارس والقائمين على المنظومة التعليمية لتعزيز الوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية لدي الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق، نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ندوة توعوية بمدينة طنطا استضافتها المدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة بحضور نخبة من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

وقد ركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على مرفق السكك الحديدية كشريان حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، وذلك من خلال عرض مواد فيلمية توثق الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات. 

كما سلطت الندوة الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، وإقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد، وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة وقذف القطارات بالحجارة، والتي لا تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر فحسب، بل تتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة، ما يؤثر على كفاءة الخدمة واستدامتها.

شهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور الذين أبدوا التزامهم بدعم جهود التوعية للقضاء على هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب المصري.

كما أكد المشاركون أهمية المشاركة الشعبية في حماية المرافق العامة والتعاون مع القائمين عليها من أجل توفير رحله آمنة ومريحة، مشيدين بالجهود الحثيثة التي يبذلها المهندسون والفنيون وجميع العاملين بمرفق السكك الحديدية لتطوير الخدمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر وضمان استمرارية تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة تخدم أبناء الشعب المصري.

تأتي الندوة كجزء من سلسلة مبادرات تنفذها وزارة النقل مع مختلف مؤسسات الدولة بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

النقل التربية والتعليم والتعليم الغربية

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

