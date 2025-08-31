قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
مدبولي: صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على رأس أولويات التعاون مع الصين
عائلات الأسرى يتظاهرون أمام منازل وزراء المجلس الوزاري المصغر للمطالبة بصفقة تبادل
تكنولوجيا وسيارات

Xreal تطلق عرضًا خاصًا ليومين فقط على حزمة نظاراتها للواقع المعزز بقيمة 798 دولارًا

Xreal
Xreal
احمد الشريف

أعلنت شركة Xreal، التي اشتهرت بتقديمها لبعض أفضل نظارات الواقع المعزز الذكية، عن عرض خاص ومحدود المدة بمناسبة "عيد العمال"، في الولايات المتحدة على حزمة نظاراتها التي لاقت رواجًا كبيرًا.

يشمل العرض خصمًا إضافيًا بقيمة 50 دولارًا على حزمة Xreal One Pro + Beam Pro AR، ليصبح سعرها 798 دولارًا بدلاً من 848 دولارًا. 

ويجب على الراغبين في الاستفادة من العرض التصرف بسرعة، حيث ينتهي العرض في 1 سبتمبر، أي بعد يومين فقط.

قيمة توفير استثنائية

تعتبر هذه الصفقة مميزة بشكل خاص، لأن الحزمة نفسها كانت تقدم بالفعل توفيرًا بقيمة 120 دولارًا مقارنة بشراء كل قطعة على حدة. 

ومع هذا الخصم الإضافي، يصل إجمالي التوفير الذي يحصل عليه المشتري إلى 170 دولارًا.

لماذا تعتبر نظارات Xreal One Pro مميزة؟

حظيت نظارات Xreal One Pro بإعجاب الخبراء، حيث وصفها سكوت شتاين من شبكة CNET بأنها تبدو "مستقبلية وعملية في آن واحد". وهي مصممة لإدخال الواقع المعزز في الحياة اليومية من خلال تصميم أنيق ومرئيات مذهلة.

شاشة عملاقة: تعرض النظارات شاشة افتراضية ضخمة أمام عينيك مباشرة، يصل حجمها إلى 170 بوصة، مما يجعل مشاهدة الأفلام أو تعدد المهام تجربة غامرة وبديهية.

تصميم خفيف: بفضل إطاراتها خفيفة الوزن وتصميمها الانسيابي، تبدو النظارات وكأنها نظارات عصرية بدلاً من سماعات الرأس الضخمة، مما يجعلها مريحة للارتداء لفترات طويلة.

جهاز Beam Pro المرافق: يعمل الجهاز المرفق كوحدة تحكم مخصصة للواقع المعزز، حيث يقوم بتشغيل التطبيقات وبث المحتوى مباشرة إلى النظارات. وهذا يلغي الحاجة إلى ربطها بهاتفك أو حاسوبك المحمول، مما يمنح النظام مرونة أكبر للألعاب أو العمل أو بث الوسائط في أي مكان.

تقدم نظارات Xreal One Pro لمحة حقيقية عن الكيفية التي يمكن بها دمج الواقع المعزز بسلاسة في روتيننا اليومي، وهذا العرض المحدود يجعلها فرصة مثالية للدخول إلى هذا العالم

Xreal Pro AR Xreal One Pro

