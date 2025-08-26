قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد نفاد الكمية.. Xreal تعيد طرح نظارات One Pro للبيع مع خصم خاص لفترة محدودة جدا

One Pro
One Pro
احمد الشريف

أعلنت شركة Xreal، اليوم، عن عودة نظارتها الشهيرة للواقع الممتد (XR)، Xreal One Pro، إلى الأسواق بعد نفاد الكمية بالكامل بسبب الطلب الهائل الذي شهدته عند إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

أصبحت النظارات الآن متاحة للشراء مجددًا عبر موقع الشركة الرسمي، بالإضافة إلى منصات كبرى مثل أمازون و بست باي. وللاحتفال بهذه العودة، أطلقت الشركة عرضًا خاصًا ومحدودًا على حزمة مميزة.

تفاصيل العرض المحدود

يشمل العرض حزمة تجمع بين نظارات Xreal One Pro وجهاز Xreal Beam Pro، وهو جهاز يشبه الهاتف الذكي صممته الشركة لتقديم أفضل تجربة واقع معزز. ويحصل المشترون على خصم فوري بقيمة 50 دولارًا عند شراء الحزمة.

السعر: 799 دولارًا بدلاً من 849 دولارًا.

فترة العرض: العرض متاح لفترة محدودة جدًا، حيث بدأ اليوم، 26 أغسطس، وينتهي في 1 سبتمبر المقبل.

أماكن الشراء: الخصم متاح فقط عبر موقع Xreal الرسمي ومتجر أمازون، ولا يشمل متجر بست باي.

التوفر: العرض متاح للعملاء في الولايات المتحدة.

لماذا تحظى نظارات Xreal One Pro بكل هذا الاهتمام؟

تقدم نظارات Xreal One Pro، خاصة عند اقترانها بجهاز Beam Pro، تجربة واقع افتراضي مذهلة. فهي تتيح للمستخدمين مشاهدة الأفلام على شاشة افتراضية ضخمة بحجم 171 بوصة "مثبتة" في أي مكان، مثل سقف غرفة نومك.

والأهم من ذلك، أن النظارات قادرة على تثبيت العناصر الافتراضية في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يجعلها منافسًا قويًا لأجهزة شهيرة مثل Meta Quest 3 و Apple Vision Pro.

إذا كنت من محبي تقنيات الواقع الممتد وتفكر في اقتناء هذه الحزمة، فهذا هو الوقت المثالي للاستفادة من الخصم قبل انتهاء العرض في الأول من سبتمبر.

One Pro Xreal Xreal Beam Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

سوريا

التليفزيون السوري: جيش الاحتلال ينهي حياة مدني في القنيطرة بعد توغله بالمنطقة

كاتس

وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بجبل الشيخ

المساعدات

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 23 لغزة تضم شاحنات وقود ومواد غذائية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد