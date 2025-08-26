بعد نفاد الكمية.. Xreal تعيد طرح نظارات One Pro للبيع مع خصم خاص لفترة محدودة جدا

أعلنت شركة Xreal، اليوم، عن عودة نظارتها الشهيرة للواقع الممتد (XR)، Xreal One Pro، إلى الأسواق بعد نفاد الكمية بالكامل بسبب الطلب الهائل الذي شهدته عند إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

أصبحت النظارات الآن متاحة للشراء مجددًا عبر موقع الشركة الرسمي، بالإضافة إلى منصات كبرى مثل أمازون و بست باي. وللاحتفال بهذه العودة، أطلقت الشركة عرضًا خاصًا ومحدودًا على حزمة مميزة.

تفاصيل العرض المحدود

يشمل العرض حزمة تجمع بين نظارات Xreal One Pro وجهاز Xreal Beam Pro، وهو جهاز يشبه الهاتف الذكي صممته الشركة لتقديم أفضل تجربة واقع معزز. ويحصل المشترون على خصم فوري بقيمة 50 دولارًا عند شراء الحزمة.

السعر: 799 دولارًا بدلاً من 849 دولارًا.

فترة العرض: العرض متاح لفترة محدودة جدًا، حيث بدأ اليوم، 26 أغسطس، وينتهي في 1 سبتمبر المقبل.

أماكن الشراء: الخصم متاح فقط عبر موقع Xreal الرسمي ومتجر أمازون، ولا يشمل متجر بست باي.

التوفر: العرض متاح للعملاء في الولايات المتحدة.

لماذا تحظى نظارات Xreal One Pro بكل هذا الاهتمام؟

تقدم نظارات Xreal One Pro، خاصة عند اقترانها بجهاز Beam Pro، تجربة واقع افتراضي مذهلة. فهي تتيح للمستخدمين مشاهدة الأفلام على شاشة افتراضية ضخمة بحجم 171 بوصة "مثبتة" في أي مكان، مثل سقف غرفة نومك.

والأهم من ذلك، أن النظارات قادرة على تثبيت العناصر الافتراضية في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يجعلها منافسًا قويًا لأجهزة شهيرة مثل Meta Quest 3 و Apple Vision Pro.

إذا كنت من محبي تقنيات الواقع الممتد وتفكر في اقتناء هذه الحزمة، فهذا هو الوقت المثالي للاستفادة من الخصم قبل انتهاء العرض في الأول من سبتمبر.