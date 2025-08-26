أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

فجع الوسط الإعلامي المصري مساء أمس، الاثنين، بوفاة الإعلامي عاطف كامل، أحد أبرز وجوه التليفزيون المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة أنهت مسيرة إعلامية امتدت لعقود.

وفاة الإعلامي المصري عاطف كامل إثر أزمة قلبية مفاجئة

وأعلنت الإعلامية عواطف أبو السعود خبر الوفاة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل.. ربنا يرحمه ويغفر له، خالص التعازي لأسرته ومحبيه".

القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

وكشفت تقارير صحفية أن الإعلامي الراحل كان يمر بأزمات شخصية خلال الفترة الأخيرة، حيث إن وفاته جاءت بعد أزمة قلبية داهمته، عقب سماعه حكما قضائيا بالسجن عشر سنوات على مطلقته.

مسيرة إعلامية حافلة

بدأ عاطف كامل مشواره صحفيا بمجلة “صباح الخير”، قبل أن ترشحه الإعلامية الراحلة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو عام 1997.

وأكد كامل في حوار سابق أنه أثناء لقائه بالإتربي أشادت بقدراته الإعلامية وحضوره، وشجعته على خوض تجربة تقديم البرامج.

من هنا جاءت انطلاقته مع أول برنامج له بعنوان "لو بطلنا نحلم"، الذي ناقش قضايا الشباب وطموحاتهم، وحقق نجاحا لافتا.

كما قدم عددا من البرامج الإخبارية، وكان من أبرز مقدمي برنامج "صباح الخير يا مصر" خلال فترة تولي الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام.

ويعد كل من الإعلامي مفيد فوزي وسهير الإتربي من أبرز المؤثرين في مسيرته المهنية، حيث عرف عنه أسلوبه المميز وصوته المؤثر الذي أكسبه مكانة خاصة بين مشاهدي التليفزيون المصري.

نعي واسع في الوسط الإعلامي

نعى نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، النائب الدكتور طارق سعدة، الإعلامي الراحل بكلمات مؤثرة قائلاً: "الإعلامي عاطف كامل كان دمث الخلق ويحظى باحترام زملائه جميعا.. بدأ حياته المهنية صحفية، ثم تألق في ماسبيرو ببرامج ناجحة، على رأسها صباح الخير يا مصر. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

كما كتب الإعلامي شريف فؤاد عبر "فيسبوك": "الموت الفجأة يغيب الزميل العزيز والصديق الغالي عاطف كامل.. خبر مؤلم ومفجع، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما عبرت المخرجة سوزان عباس عن حزنها قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الإعلامي الكبير عاطف كامل إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد سماعه الحكم الصادر ضد مطلقته.. ربنا يرحمك يا عاطف ويغفر لك".

برحيل عاطف كامل، يفقد الإعلام المصري واحدا من أبرز أبنائه الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ التليفزيون الرسمي، وارتبط اسمه ببرامج شكلت جزءا من ذاكرة المشاهد المصري.