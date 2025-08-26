نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامي عاطف كامل

نعى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسي الإعلامي عاطف كامل المذيع بالتليفزيون المصري الذي وافتة المنية، الاثنين، إثر أزمة صحية مفاجئة.

قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامي الراحل كان دمث الخلق ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الراحل بدأ حياته المهنية صحفيا في مجلة صباح الخير التابعة لمؤسسة روزاليوسف ثم رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو وأول برنامج قدمة كان بعنوان "لو بطلنا نحلم" وحقق نجاحا كبيرا

ثم قدم خلال مسيرتة الكثير من البرامج من أهمها "صباح الخير يا مصر" وهو البرنامج الصباحي الأشهر على شاشات التلفزيون المصري رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.

ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.