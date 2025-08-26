قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

كشفت شركة مرسيدس بنز عن استدعاء 3,749 سيارة من طرازات 2023 حتى 2026، تشمل GLC وGLC كوبيه وEQE بجميع فئاتها، وذلك بعد اكتشاف احتمال وجود مسامير مفكوكة في وصلة التوجيه.

وأوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن برغي التثبيت قد لا يكون مشدودًا وفق المواصفات، مما قد يؤدي إلى ارتخاء وصلة التوجيه مع مرور الوقت وفقدان السيطرة على السيارة.

تعود جذور المشكلة إلى ثغرة في عملية الإنتاج، حيث قد يُغفل العمال أحيانًا خطوة تثبيت البرغي بشكل صحيح. 

وقد تم رصد الحالة لأول مرة منتصف يوليو، عندما أبلغ أحد السائقين عن صدور أصوات غريبة من نظام التوجيه.

وأكدت مرسيدس أن الإصلاح سهل، إذ سيقوم الوكلاء بفحص وصلة التوجيه وربطها بإحكام، على أن يتم إرسال إشعارات المالكين ابتداءً من 17 أكتوبر المقبل.

استدعاء أستون مارتن فانكويش 2025 بسبب عطل في المكابح

في سياق متصل، أعلنت أستون مارتن عن استدعاء 178 سيارة فانكويش 2025 بعد اكتشاف خلل قد يؤدي إلى فقدان دعم المكابح.

وذكرت الحكومة الأمريكية أن مضخة التفريغ في بعض الحالات لا تُنتج تفريغًا كافيًا، مما يضعف وظيفة المكابح بشكل خطير. 

وبدأ التحقيق في مايو الماضي عقب حادثة في هولندا، تلتها بلاغات إضافية مرتبطة برمز عطل تشخيصي P050FFF.

كحل للمشكلة، ستقوم الشركة بتثبيت برنامج مُحدث لإزالة هذا الرمز الذي وصف بأنه "غير ضروري"، مع إمكانية إجراء تحديثات برمجية إضافية خلال الصيانة. 

ورغم بساطة التحديث، فإنه لن يتم عبر الهواء، بل سيتطلب من العملاء التوجه إلى الوكالات، حيث قد تستغرق العملية حتى ثلاث ساعات.

تبرز هذه الاستدعاءات أهمية عمليات المتابعة الدورية والاختبارات الصارمة في صناعة السيارات الفاخرة. 

فعلى الرغم من محدودية عدد الحالات المبلغ عنها، إلا أن الشركات تسارع إلى معالجة أي خلل لضمان السلامة وتجنب أي تبعات محتملة على الطرق.

سيارات مرسيدس أستون مارتن سيارات مرسيدس عيوب مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

ترشيحاتنا

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

بالصور

إلهام شاهين تستعرض جمالها على البحر

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد