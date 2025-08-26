عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

كشفت شركة مرسيدس بنز عن استدعاء 3,749 سيارة من طرازات 2023 حتى 2026، تشمل GLC وGLC كوبيه وEQE بجميع فئاتها، وذلك بعد اكتشاف احتمال وجود مسامير مفكوكة في وصلة التوجيه.

وأوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن برغي التثبيت قد لا يكون مشدودًا وفق المواصفات، مما قد يؤدي إلى ارتخاء وصلة التوجيه مع مرور الوقت وفقدان السيطرة على السيارة.

تعود جذور المشكلة إلى ثغرة في عملية الإنتاج، حيث قد يُغفل العمال أحيانًا خطوة تثبيت البرغي بشكل صحيح.

وقد تم رصد الحالة لأول مرة منتصف يوليو، عندما أبلغ أحد السائقين عن صدور أصوات غريبة من نظام التوجيه.

وأكدت مرسيدس أن الإصلاح سهل، إذ سيقوم الوكلاء بفحص وصلة التوجيه وربطها بإحكام، على أن يتم إرسال إشعارات المالكين ابتداءً من 17 أكتوبر المقبل.

استدعاء أستون مارتن فانكويش 2025 بسبب عطل في المكابح

في سياق متصل، أعلنت أستون مارتن عن استدعاء 178 سيارة فانكويش 2025 بعد اكتشاف خلل قد يؤدي إلى فقدان دعم المكابح.

وذكرت الحكومة الأمريكية أن مضخة التفريغ في بعض الحالات لا تُنتج تفريغًا كافيًا، مما يضعف وظيفة المكابح بشكل خطير.

وبدأ التحقيق في مايو الماضي عقب حادثة في هولندا، تلتها بلاغات إضافية مرتبطة برمز عطل تشخيصي P050FFF.

كحل للمشكلة، ستقوم الشركة بتثبيت برنامج مُحدث لإزالة هذا الرمز الذي وصف بأنه "غير ضروري"، مع إمكانية إجراء تحديثات برمجية إضافية خلال الصيانة.

ورغم بساطة التحديث، فإنه لن يتم عبر الهواء، بل سيتطلب من العملاء التوجه إلى الوكالات، حيث قد تستغرق العملية حتى ثلاث ساعات.

تبرز هذه الاستدعاءات أهمية عمليات المتابعة الدورية والاختبارات الصارمة في صناعة السيارات الفاخرة.

فعلى الرغم من محدودية عدد الحالات المبلغ عنها، إلا أن الشركات تسارع إلى معالجة أي خلل لضمان السلامة وتجنب أي تبعات محتملة على الطرق.