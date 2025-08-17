قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة

Meta
Meta
احمد الشريف

بعد النجاح الكبير لنظارات Meta Ray-Ban الذكية رغم افتقارها إلى شاشة؛ تعمل شركة Meta على إصدار جديد أكثر تطورًا، ومن المتوقع أن تكشف عنه الشهر المقبل خلال مؤتمر Meta Connect.

ووفقًا للمحلل الشهير مارك جورمان، في نشرته الإخبارية Power On، فإن سعر النظارات سيبلغ نحو 800 دولار فقط، بدلًا من التقديرات السابقة التي وصلت إلى 1,400 دولار، السعر يعتبر تنافسيًا للغاية خاصةً بالمقارنة مع Apple Vision Pro الذي يبلغ سعره 3,499 دولارًا.

استراتيجية شبيهة بجهاز Quest

تسير Meta على النهج ذاته الذي اعتمدته مع أجهزة الواقع الافتراضي Quest، عبر القبول بهوامش ربح منخفضة من أجل الاستحواذ على سوق ناشئ، على سبيل المثال، يبدأ سعر Meta Quest 3 من 499 دولارًا فقط، أي ما يعادل 14% من سعر نظارة آبل.

يرى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أن النظارات الذكية ستكون مستقبل الحوسبة وستحل محل الهواتف الذكية، ولهذا تستثمر الشركة مليارات الدولارات في تطوير تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.

قدرات محدودة تمهيدًا لنظارات AR الكاملة

ورغم ذلك، لا تمثل النظارات القادمة تجربة الواقع المعزز الحقيقية. فهي ستتضمن شاشة صغيرة لعرض التطبيقات المصغّرة والتنبيهات وبعض الاستخدامات الأخرى، مما يجعلها جسرًا بين النظارات الحالية الخالية من الشاشات والنظارات الكاملة للواقع المعزز مثل مشروع Meta Orion الذي استعرض العام الماضي.

ومن المرجح أن النسخة الاستهلاكية من Orion لن تكون بسعر 800 دولار، نظرًا لتعقيد عملية تصنيعها.

خطوة نحو مستقبل بلا هواتف

مع هذه النظارات، تسعى Meta لتحقيق رؤية زوكربيرغ بعالم لا يحتاج فيه المستخدمون إلى إخراج هواتفهم باستمرار. 

منتجات منافسة مثل Xreal تقدم بالفعل تجارب مشابهة مع واقع معزز حقيقي، لكن دخول Meta بهذا السعر قد يشعل المنافسة ويعجّل بانتشار هذه التقنية.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية

جانب من اللقاء

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية

جانب من الحدث

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

