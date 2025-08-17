مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة

بعد النجاح الكبير لنظارات Meta Ray-Ban الذكية رغم افتقارها إلى شاشة؛ تعمل شركة Meta على إصدار جديد أكثر تطورًا، ومن المتوقع أن تكشف عنه الشهر المقبل خلال مؤتمر Meta Connect.

ووفقًا للمحلل الشهير مارك جورمان، في نشرته الإخبارية Power On، فإن سعر النظارات سيبلغ نحو 800 دولار فقط، بدلًا من التقديرات السابقة التي وصلت إلى 1,400 دولار، السعر يعتبر تنافسيًا للغاية خاصةً بالمقارنة مع Apple Vision Pro الذي يبلغ سعره 3,499 دولارًا.

استراتيجية شبيهة بجهاز Quest

تسير Meta على النهج ذاته الذي اعتمدته مع أجهزة الواقع الافتراضي Quest، عبر القبول بهوامش ربح منخفضة من أجل الاستحواذ على سوق ناشئ، على سبيل المثال، يبدأ سعر Meta Quest 3 من 499 دولارًا فقط، أي ما يعادل 14% من سعر نظارة آبل.

يرى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أن النظارات الذكية ستكون مستقبل الحوسبة وستحل محل الهواتف الذكية، ولهذا تستثمر الشركة مليارات الدولارات في تطوير تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.

قدرات محدودة تمهيدًا لنظارات AR الكاملة

ورغم ذلك، لا تمثل النظارات القادمة تجربة الواقع المعزز الحقيقية. فهي ستتضمن شاشة صغيرة لعرض التطبيقات المصغّرة والتنبيهات وبعض الاستخدامات الأخرى، مما يجعلها جسرًا بين النظارات الحالية الخالية من الشاشات والنظارات الكاملة للواقع المعزز مثل مشروع Meta Orion الذي استعرض العام الماضي.

ومن المرجح أن النسخة الاستهلاكية من Orion لن تكون بسعر 800 دولار، نظرًا لتعقيد عملية تصنيعها.

خطوة نحو مستقبل بلا هواتف

مع هذه النظارات، تسعى Meta لتحقيق رؤية زوكربيرغ بعالم لا يحتاج فيه المستخدمون إلى إخراج هواتفهم باستمرار.

منتجات منافسة مثل Xreal تقدم بالفعل تجارب مشابهة مع واقع معزز حقيقي، لكن دخول Meta بهذا السعر قد يشعل المنافسة ويعجّل بانتشار هذه التقنية.