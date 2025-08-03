واتساب يطلق تحديثا جديدا مع ميزة محادثات صوتية حية مع Meta AI

أطلق واتساب تحديثا تجريبيا جديدا لمستخدمي iOS، برقم الإصدار 25.21.10.76، والذي يأتي مع ميزة جديدة ومهمة تتيح لمستخدمي آيفون إمكانية بدء محادثات صوتية مباشرة مع Meta AI.

محادثات صوتية حية مع Meta AI



تمنح الميزة الجديدة المستخدمين طريقة سهلة وآمنة للتفاعل مع Meta AI عبر المحادثات الصوتية على واتساب.

ومع هذه الوظيفة، يمكن للمستخدمين الحصول على مساعدات سريعة أو إجراء محادثات متعددة المهام دون الحاجة لاستخدام اليدين.

في الوقت الحالي، هذه الميزة متاحة فقط لبعض المختبرين التجريبيين، وسيتم توسيعها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

أسهل تفاعل مع الذكاء الاصطناعي

تم تصميم هذه الميزة لتقديم طريقة أكثر سلاسة وملاءمة للمستخدمين للتفاعل مع Meta AI، مع تمكين المحادثات الصوتية، يأمل واتساب أن يجعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أسهل سواء للحصول على مساعدة سريعة أو في سيناريوهات تعدد المهام.

كيفية بدء محادثة صوتية

لبدء محادثة صوتية، يجب على المستخدمين فتح Meta AI من تبويب الدردشات ثم النقر على أيقونة الموجة الصوتية، يمكنهم أيضا تفعيل إعداد في تفضيلات الصوت يسمح لواتساب ببدء المحادثات الصوتية تلقائيا عند فتح Meta AI من هذا التبويب.

لتسهيل الوصول إلى الميزة، يسمح واتساب لبعض المستخدمين ببدء محادثات صوتية مع Meta AI مباشرة من تبويب المكالمات، هذا يتيح بدء المحادثة الصوتية بشكل فوري ودون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

تستمر المحادثات الصوتية مع Meta AI حتى عندما يقوم المستخدمون بالانتقال إلى تطبيقات أخرى عبر النقر على أيقونة "الانهيار".

يتيح ذلك للمستخدمين الاستماع للردود من الذكاء الاصطناعي أثناء القيام بأنشطة أخرى مثل قراءة الملاحظات بصوت عال أو تصفح المواقع الإلكترونية.

تم التأكيد على أهمية الخصوصية في هذه الميزة، يمكن للمستخدمين كتم الميكروفون في أي وقت أو إنهاء الجلسة الصوتية يدويا عن طريق النقر على زر الإغلاق أو العودة إلى الدردشة النصية.

إجمالا، يسعى واتساب من خلال هذه الميزة الجديدة إلى جعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة وسهولة، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز تعدد المهام للمستخدمين.