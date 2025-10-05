إسلام صادق يكشف سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب

كشف الإعلامي إسلام صادق عن سبب عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب الوطني المصري الأول في قائمة المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب صادق عبر حسابه على موقع فيسبوك: "سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب".

وأوضح مصدر داخل المنتخب الوطني أن عدم ضم عناصر جديدة في المعسكر الحالي يرجع إلى رغبة المدير الفني حسام حسن في منح الأولوية بالوجود في مباراة حسم التأهل للمونديال للاعبين المشاركين منذ بداية التصفيات، وعدم الإخلال بحقهم في التواجد بمباراة الصعود.

وأضاف المصدر: "لكن العميد يضع في حساباته ضم عناصر جديدة في المرحلة المقبلة، بينهم أحمد الشناوي حارس بيراميدز ولاعبون آخرون".

من جانبه، علق نجم نادي الزمالك تامر عبد الحميد على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب، مؤكدًا استحقاق الشناوي للانضمام بعد الأداء المميز الذي قدمه مؤخرًا مع فريق بيراميدز. وقال عبد الحميد خلال تصريحاته لبرنامج "ستاد المحور": "أحمد الشناوي يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر الأول".