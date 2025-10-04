ملازم برتبة بطل.. شاب مخمور يثير الذعر وضابط شجاع يعيد النظام| صور

في مشهد يعكس اليقظة الأمنية والشجاعة الميدانية التي يتحلى بها رجال الشرطة شهدت أحدى الطرق الرئيسية بمحافظة القليوبية واقعة بطولية قام بها أحد ضباط الشرطة برتبة ملازم، بعد أن تمككن من السيطرة على شاب مخمور أحدث فوضى في الشارع العام وكاد يتسبب في كارثة مرورية.



تبدأ تفاصيل الواقعة عندما فقد شاب مخمور السيطرة على سيارته ، واصطدم بأحد أعمدة الإنارة في الطريق، ما أدى إلى تلفيات كبيرة في سيارته وإثارة الذعر في نفوس المارة.

لم يكتف الشاب بذلك، بل حاول الهرب من موقع الحادث، وأثناء محاولته للفرار، اصطدم بسيارة أحد المواطنين، متسببًا في أضرار مادية جسيمة.

شجاعة رجل الشرطة تسيطر على الموقف

وفي لحظة كادت الأمور أن تخرج فيها عن السيطرة، تدخل ضابط شرطة برتبة ملازم بكل شجاعة وحسم والقوة المرافقة له من وجال مرور القليوبية، بعد أن لاحظ تجمهر المواطنين ومحاولة الشاب الاعتداء على بعضهم في حالة هيجان وانفلات تام.

تحرك الضابط بسرعة كبيرة نحو مصدر الخطر، وتمكن بكل احترافية من السيطرة على الشاب ومنعه من مواصلة الاعتداء أو الهروب، رغم مقاومة المتهم ومحاولته التملص.

جسد لنا الضابط فى موقفة والذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية نموذجا للبطولة والانضباط، حيث تعامل مع الموقف بحكمة شديدة، ونجح في تهدئة المواطنين، واحتواء الشاب دون تعريض أحد للأذى، كما حرص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الأمن لا يتحقق بالقوة فقط، بل بالحكمة والاتزان.

فدائما ما يثبت رجال الشرطة من خلال مواقفهم انهم خط الدفاع الأول عن أمن المواطن وسلامة المجتمع، .