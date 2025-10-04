قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ملازم برتبة بطل.. شاب مخمور يثير الذعر وضابط شجاع يعيد النظام| صور

ضابط الشرطة يسيطر على الشاب
مصطفى الرماح

في مشهد يعكس اليقظة الأمنية والشجاعة الميدانية التي يتحلى بها رجال الشرطة شهدت أحدى الطرق الرئيسية بمحافظة القليوبية واقعة بطولية قام بها أحد ضباط الشرطة برتبة ملازم، بعد أن تمككن من السيطرة على شاب مخمور أحدث فوضى في الشارع العام وكاد يتسبب في كارثة مرورية.


تبدأ تفاصيل الواقعة عندما فقد شاب مخمور السيطرة على سيارته ، واصطدم بأحد أعمدة الإنارة في الطريق، ما أدى إلى تلفيات كبيرة في سيارته وإثارة الذعر في نفوس المارة.

لم يكتف الشاب بذلك، بل حاول الهرب من موقع الحادث، وأثناء محاولته للفرار، اصطدم بسيارة أحد المواطنين، متسببًا في أضرار مادية جسيمة.

شجاعة رجل الشرطة تسيطر على الموقف

وفي لحظة كادت الأمور أن تخرج فيها عن السيطرة، تدخل ضابط شرطة برتبة ملازم بكل شجاعة وحسم والقوة المرافقة له من وجال مرور القليوبية، بعد أن لاحظ تجمهر المواطنين ومحاولة الشاب الاعتداء على بعضهم في حالة هيجان وانفلات تام.

تحرك الضابط بسرعة كبيرة نحو مصدر الخطر، وتمكن بكل احترافية من السيطرة على الشاب ومنعه من مواصلة الاعتداء أو الهروب، رغم مقاومة المتهم ومحاولته التملص.

جسد لنا الضابط فى موقفة والذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية نموذجا للبطولة والانضباط، حيث تعامل مع الموقف بحكمة شديدة، ونجح في تهدئة المواطنين، واحتواء الشاب دون تعريض أحد للأذى، كما حرص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الأمن لا يتحقق بالقوة فقط، بل بالحكمة والاتزان.

فدائما ما يثبت رجال الشرطة من خلال مواقفهم انهم خط الدفاع الأول عن أمن المواطن وسلامة المجتمع، .

رجال الشرطة القليوبية ضباط الشرطة شاب مخمور

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

