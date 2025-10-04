الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب عقد اجتماعًا موسعًا للمكتب السياسي والأمانة العامة، في إطار التحضير الرسمي لانتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الحزب سيدفع بنحو 25 إلى 30 مرشحًا استكملوا أوراقهم القانونية.

فكر الحزب الإصلاحي

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب يضع ضمن أولوياته تقديم مرشحين من الشباب والنساء ممن يمتلكون حضورًا مجتمعيًا فاعلًا وقدرة على تمثيل فكر الحزب الإصلاحي داخل البرلمان.

وأكد عبدالعزيز أن عملية الاختيار تمت وفق ضوابط مؤسسية صارمة من خلال لجنة متخصصة تولت فحص المرشحين على أساس الكفاءة والانتماء للحزب، والقدرة على التواصل الجماهيري الفعّال.

ملفات الحوار الوطني

وأضاف أن المرشح باسم الحزب يجب أن يكون مؤهلًا سياسيًا وأكاديميًا للتعامل مع القضايا البرلمانية، مع الإلمام بملفات الحوار الوطني التي تمثل أساسًا للبرنامج التشريعي للحزب.

وأشار إلى أن الحزب يحرص على أن يكون مرشحوه نموذجًا سياسيًا يعكس وعي الطبقة المتوسطة المصرية، ويجمع بين الخبرة والقدرة على طرح الحلول الواقعية لقضايا المواطنين.