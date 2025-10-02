الإصلاح والنهضة: صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، أمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت وعيًا ومشاركة من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الحاجة ماسة إلى وعي أكثر في الفترة القادمة، خاصة وأن صراع مجلس النواب يكون أكثر حدة وشراسة، وهو ما يُفسر ارتفاع نسبة التصويت في انتخابات النواب تاريخيًا مقارنة بالشيوخ.

وعن تجربة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ التي لم يُحالفه فيها الحظ، أوضح “عبد العليم”، في بيان، أن الحزب ركز على الدفع بثلاثة مرشحين في دائرة الإسكندرية، مع إعطاء أولوية لمعايير وجود الشباب والمرأة والتمثيل الكامل، مؤكدًا أن الحزب خرج بدروس مستفادة فعلية، منها التركيز على التفعيل الأكبر لدور الشباب وعرض البرنامج الانتخابي بتواصل أعمق مع الجمهور، فضلًا عن النزول الشعبي والجماهيري، حيث تم تحقيق ترتيب متقدم بعد المرشحين الفائزين مباشرة، علاوة على الاستعداد لانتخابات النواب بترشيح ما يزيد عن 50 مرشحًا حتى الآن في أكثر من 10 إلى 15 محافظة، مع تنوع شبابي ونسائي وتمثيل للصعيد.

وشدد على أن برنامج الحزب يُركز على ملفات حيوية تمس المواطن مباشرة وهي التعليم، وريادة الأعمال، والمحليات الاقتصادية.

وعن طبيعة المشهد الانتخابي في صعيد مصر، أكد أن الصعيد له طابع خاص يجمع بين العامل القبلي، والفكري، والخدمي الملموس، معترفًا بوجود هذا الطابع، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بالتنمية المحلية للصعيد في العشر سنوات الماضية.

وأفاد بأن توجيهات الحزب هي النزول إلى الواقع ومعرفة المشاكل الفعلية وتقديم حلولها مع الناس، ومشاركة القيادات في تدشين الوحدات الحزبية لزيادة وعي الناخب، موضحًا أن المواطنين في الصعيد أصبحت لديهم مطالب بسيطة تحتاج إلى تحرك وتسليط الضوء عليها، مؤكدًا أن الصورة الذهنية عن المرأة في الصعيد قد تغيرت ولم تعد مُهمشة كما كان يُعتقد.

وفيما يتعلق بالتأخر في إعلان أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت متسعًا من الوقت للأحزاب لتغيير الصورة الذهنية والبحث عن وجوه جديدة ذات فكر ومنهج سياسي واقتصادي.

وعن موقفه من التحالفات والقائمة الانتخابية، ذكر أن الحزب لم يحسم أمره بعد، وأن الحوار ما زال مفتوحًا مع الأحزاب، مؤكدًا أن الحزب يدعم سياسة المجتمع المشتركة وليس المغالبة، رفضًا الجزم بقرار الانضمام إلى قائمة انتخابية، واكتفى بتقدير نسبة قريبة من دخولهم في تحالف انتخابي بـ50%، مشيرًا إلى أن القرار في يد قيادة الحزب.

وأكد أن الهدف هو زيادة نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات القادمة لتصل إلى 90%، موضحًا أن المصريين بالخارج هم جيش مصر الثاني، وأن قوة التنافس تزداد في النظام الفردي، ويسعى الحزب لاختيار المرشحين ذوي الخدمية العالية والملتزمين بخدمة الوطن والمواطن.