كفر الشيخ.. رفع 150 طن مخلفات وقمامة بمركز بيلا خلال 24 ساعة

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع أكثر من 150 طنًا من المخلفات والقمامة خلال 24 ساعة، منهم 80 طنًا بالمدينة و70 طنًا بقري المركز، ضمن خطة مستمرة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين البيئة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الوحدات المحلية وفرق النظافة، باستخدام معدات متنوعة شملت القلابات، اللوادر، الكنس الآلي، سيارات شفط الأتربة، البوب كات، والجليدر، بهدف الوصول إلى كافة الشوارع، بما فيها الشوارع الجانبية والضيقة.

وأوضحت رئيس المدينة، أن العمل يجري على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، لضمان استمرار رفع القمامة من نقاط التجمع بشكل دوري، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتيسير الحركة داخل المدينة والقرى وتحسين جودة الحياة.

وأشارت رئيس مدينة بيلا، إلى أن الحملة نُفذت تحت إشراف مباشر من علي أمين، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وأحمد فتحي، مسؤول جهاز النظافة، وبالتنسيق مع رؤساء القرى كلٌ في نطاق عمله، مشددة على أن الحملات ستستمر بشكل يومي لتعزيز مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات.

وأكدت «بركات»، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة النظافة، وتعزيز التنسيق بين جميع القطاعات الخدمية، وصولًا إلى بيئة نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضاري لمركز ومدينة بيلا.