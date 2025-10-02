قطع المياه اليوم لمدة 10 ساعات في كفر الشيخ .. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز الرياض، اليوم الخميس من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، ولمدة 10 ساعات.

تطهير ترعة ذيل القاصد

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة أعمال التطهير بترعة ذيل القاصد، مما يؤدي إلى توقف محطتي (الحاج علي - الرياض) وانقطاع المياه عن مركز الرياض.

الأماكن المتأثرة

(الرياض، الرغامة، طلمبات 7، الرصيف، المثلث، فرج الكبرى، أبو شبانة، الحصفة، مخيزن).

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.