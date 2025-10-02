محافظ كفر الشيخ: توصيل خط مياه شرب جديد لقرية التفتيش .. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال توصيل خط مياه شرب جديد 4 بوصة بطول 180 مترا لقرية التفتيش بمركز سيدي سالم، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وخاصة في القطاعات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في القرى والمدن، بما يضمن تعزيز كفاءة شبكات المياه وتوفير خدمة أفضل لأهالينا.