مطالب في الزمالك بإقالة فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة

طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب رئيس النادي بضرورة رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية في ظل تراجع النتائج وفقدان صدارة الدوري.

وأكد مصدر بمجلس الإدارة أن هناك تحركات مكثفة في الفترة الحالية لإقناع حسين لبيب برحيل المدير الفني والحديث مع جون إدوارد المدير الرياضي لرحيل فيريرا في ظل فترة توقف الدوري بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم على أن يتم التعاقد مع بديل محلي أو أجنبي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس النادي جلسة مع المدير الرياضي خلال ساعات لحسم مصير المدرب.

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة يحتل المركز الرابع عشر.