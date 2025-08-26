الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم

علق حساب نادي فاركو قبل مواجهة الزمالك اليوم بالدوري المصري فى الجولة الرابعة بمنشور ساخر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الحساب الرسمي لنادي فاركو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لبطاقة المباراة، كتب عليها موعد المباراة والملعب، وظهر على بطاقة المباراة صورة للفنان الراحل محمود المليجي من فيلم "الأرض" وعلق: "الكسبان على الأرض".



اختتم فريق الزمالك، تدريباته مساء أمس، على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة فاركو، اليوم، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الانتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك المباراة المهمة أمام فاركو فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.