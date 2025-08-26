اليوم.. زيزو يواجه شكوى الزمالك أمام لجنة شئون اللاعبين

تستعد لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لاستئناف نظر الشكاوى المتبادلة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو"، المحترف حاليًا في صفوف النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة للاستماع إلى رد زيزو أو ممثله القانوني على الشكوى المقدمة ضده من الزمالك، والتي يتهمه فيها بالتوقيع للأهلي بطريقة غير قانونية، مطالبًا بإيقافه من 4 إلى 6 أشهر وتغريمه ماليًا.

كما ستناقش اللجنة الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد الزمالك، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والتي حددها بنحو 82.5 مليون جنيه.

وكان الزمالك قد رد مؤخرًا بمذكرة رسمية أكد فيها عدم وجود أي مستحقات متبقية للاعب، مشددًا على أن الأخير مدين للنادي بمبلغ يقارب 20 مليون جنيه، تمثل نسبته المستحقة للزمالك من عائدات الإعلانات التي شارك بها.