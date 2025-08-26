قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
اليوم.. زيزو يواجه شكوى الزمالك أمام لجنة شئون اللاعبين

تستعد لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لاستئناف نظر الشكاوى المتبادلة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو"، المحترف حاليًا في صفوف النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة للاستماع إلى رد زيزو أو ممثله القانوني على الشكوى المقدمة ضده من الزمالك، والتي يتهمه فيها بالتوقيع للأهلي بطريقة غير قانونية، مطالبًا بإيقافه من 4 إلى 6 أشهر وتغريمه ماليًا.

كما ستناقش اللجنة الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد الزمالك، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والتي حددها بنحو 82.5 مليون جنيه.

وكان الزمالك قد رد مؤخرًا بمذكرة رسمية أكد فيها عدم وجود أي مستحقات متبقية للاعب، مشددًا على أن الأخير مدين للنادي بمبلغ يقارب 20 مليون جنيه، تمثل نسبته المستحقة للزمالك من عائدات الإعلانات التي شارك بها.

الزمالك أحمد سيد زيزو زيزو شكوى زيزو الأهلي لجنة شؤون اللاعبين

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

شريف الشربيني

مد الحجز ضمن الطرح الثاني لـ«سكن لكل المصريين 7» حتى 14 سبتمبر 2025

البعثة التجارية المصرية

بمشاركة 14 شركة.. بعثة تجارية مصرية إلى غانا لفتح أسواق جديدة للصادرات

محمد اسماعيل عبده

رئيس شعبة المستلزمات الطبية: أزمة مديونيات "الشراء الموحد" مستمرة رغم الاتفاقات

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

إلهام شاهين تستعرض جمالها على البحر

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

