الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
رياضة

بعد مقارنته بـ زيزو.. عمرو الدردير: ألفينا خامة جيدة وسيتألق مع الزمالك

علا محمد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، تصريحات تلفزيونية للناقد الرياضي عمرو الدردير.

وقال عمرو الدردير: "مقارنة زيزو بخوان ألفينا؟ أكيد لصالح ألفينا بيعرف يراوغ ويعدي واحد على واحد".

وكشف أحمد صالح، نجم فريق الزمالك السابق، أن البرازيلي خوان الفينا، لاعب فريق الزمالك، ظهر بمستوى فنى قوي أمام فريق مودرن سبورت في ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد صالح عبر برنامج «البريمو»على قناة «تن» :"خوان ألفينا خامة جيدة وسيتألق بشكل كبير مع فريق الزمالك في حال استمراره بنفس المستوى في الفترة المقبلة".

وأضاف:  من وجهة نظري أن تألق البرازيلي خوان ألفينا مكسب فني كبير لفريق الزمالك وما زال أمامه الكثير ليقدمه مع القلعة البيضاء".

وقد حصد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، التي أقيمت يوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

الإعلامي مهيب عبد الهادي عمرو الدردير زيزو بخوان ألفينا أحمد صالح نجم فريق الزمالك الزمالك

