بعد مقارنته بـ زيزو.. عمرو الدردير: ألفينا خامة جيدة وسيتألق مع الزمالك

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، تصريحات تلفزيونية للناقد الرياضي عمرو الدردير.

وقال عمرو الدردير: "مقارنة زيزو بخوان ألفينا؟ أكيد لصالح ألفينا بيعرف يراوغ ويعدي واحد على واحد".

وكشف أحمد صالح، نجم فريق الزمالك السابق، أن البرازيلي خوان الفينا، لاعب فريق الزمالك، ظهر بمستوى فنى قوي أمام فريق مودرن سبورت في ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد صالح عبر برنامج «البريمو»على قناة «تن» :"خوان ألفينا خامة جيدة وسيتألق بشكل كبير مع فريق الزمالك في حال استمراره بنفس المستوى في الفترة المقبلة".

وأضاف: من وجهة نظري أن تألق البرازيلي خوان ألفينا مكسب فني كبير لفريق الزمالك وما زال أمامه الكثير ليقدمه مع القلعة البيضاء".

وقد حصد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، التي أقيمت يوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.