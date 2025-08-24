نجم الزمالك السابق: خوان ألفينا مازال أمامه الكثير ومكسب فني للزمالك

كشف أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق أن البرازيلي خوان الفينا لاعب فريق الزمالك ظهر بمستوى فنى قوي أمام فريق مودرن سبورت في ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد صالح عبر برنامج «البريمو»على قناة «تن» :"خوان الفينا خامة جيدة وسيتألق بشكل كبير مع فريق الزمالك في حال استمراره بنفس المستوى في الفترة المقبلة".



وختم: "من وجهة نظري أن تألق البرازيلي خوان الفينا مكسب فني كبير لفريق الزمالك ومازال أمامه الكثير ليقدمه مع القلعة البيضاء".

وقد حصد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، التي أقيمت اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.