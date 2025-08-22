قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خوان ألفينا رجل مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

إسلام مقلد

حصد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، التي أقيمت اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء مباشرة، وذلك بعد مساهمته بتسجيل هدف وصناعة أخر خلال المباراة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وسجل البرازيلي خوان ألفينا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 12 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة عبد الله السعيد ومرواغة مدافع مودرن سبورت ويسددها على يمين الحارس محمد أبو جبل ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

وسجل شيكو بانزا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة سحرية من خوان ألفينا ويسدد كرة أرضية لتمر من بين أقدام الحارس محمد أبو جبل.

وسجل محمود حمدي الونش هدف مودرن سبورت في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد تحويله لكرة عرضية لمودرن سبورت بالخطأ في مرمى محمد صبحي ليقلص الفارق لصالح مودرن سبورت.

وبتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيد للنقطة 7 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلف المتصدر المصري البورسعيد بفارق الأهداف، وتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 4 ليحتل المركز التاسع.

دقيقة حداد

وشهد ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقوف لاعبي الزمالك ومودرن سبورت وطاقم التحكيم دقيقة حدادًا على روح والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي توفي أمس في حادث سير وذلك قبل انطلاق المواجهة بين الفريقين.

 

خوان ألفينا ألفينا نادي الزمالك مودرن سبورت

