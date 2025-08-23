أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات

شارك البرازيلي خوان ألفينا، صور جديدة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أثناء زيارته للأهرامات مع عائلته.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعيه، بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن فريق فاركو، استعدادًا لمباراة الفريقين المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك كي يتسنى للمدير الفني دراسة الفريق المنافس للوقوف على عناصر القوة والضعف بفاركو لاستغلالها في المباراة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غداً الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.