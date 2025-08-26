مينفعش يخرج أسرار النادي.. استياء من مجلس الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا

أكدت الإعلامية منى غانم سلطان، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، مستاء من تصريحات محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق السابق في أحد البرامج التلفزيونية بشأن ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو.

وقالت منى غانم في برنامجها "الجوكر" المُذاع على قناة "هي": "تحدثت مع مسؤول في الزمالك وأكد أنه لم يحدث بأن شيكابالا طلب من المجلس برحيل زيزو ولكنه طلب ضرورة تجديد عقده وقتها".

وأضافت: "من المفترض أن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك والأسطورة مينفعش يخرج أسرار النادي في وسائل الإعلام لأنه من المفترض أن يكون قدوة للاعبين".