هشة وبتشبع..انعشي أسرتك بكيكة الليمون اللذيذة

تعد كيكة الليمون من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في اى وقت على مدار اليوم وفي اللانش بوكس خاصة أنها هشة ولذيذة.



نعرض لكم طريقة عمل كيكة الليمون الهشة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كيكة الليمون

200 جرام سكر

8 جرام بشر ليمون

110 جرام زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

187 جرام دقيق

5 جرام بيكنج بودر

3 جرام ملح

120 ملي حليب

الجليز:

2 كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة مذابة

عصير ليمون

للتزين:

بشر ليمون

شرائح ليمون

ليمون إضاليا سليم

ورق نعناع

طريقة عمل كيكة الليمون

امزجي السكر مع بشر الليمون بيديك جيدا ثم ضعي الزبدة الطرية وقلبي حوالي 3 دقائق.

أضيفي الزيت على الخليط وقلبي جيدا حتى يصبح القوام كريمي وهش.

أضيفي البيض عليهم بالتدريج ضيفي عليهم عصير الليمون والفانيلا وقلبي جيدا.

قلبي المكونات الجافة معا في بولة متوسطة ثم اضيفي بالتبادل مع الحليب إلى المزيج السائل ونقلب

يصب المزيج في صينية أو قالب كيك مبطن بورق زبدة أو مدهون سمنة.

ادخلي الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 أول نص ساعة واخفضي حرارة الفرن لـ 160 لمدة 25 دقيقة أخرى.

تترك كمية الليمون حتى تبرد تماما وتزين بالجليز وشرائح الليمون وأوراق النعناع.

للجليز:

امزجي جميع المكونات جيدا ثم ضعيه على الكيكة وتقدم وبالهنا والشفا.