زفاف ابنة شمخاني يثير الجدل.. ما القصة

أثار فيديو مسرب من حفل زفاف ابنة شمخاني مستشار المرشد الإيراني ضجة كبيرة في الساعات الماضية.

سبب إثارة الجدل

ظهرت ابنة شامخنى بأحد أفخم فنادق طهران وهى مرتدية فستان مكشوف في حفل زفافها بجوار زوجها وأهلها.

فيديو قديم معاد نشره



ولم يحدد الفيديو تاريخ حفل الزفاف، ولكن حسابات بعد رواد السوشيال ميديا الإيرانية تقول إنها لحفل أقيم في عام 2024 وأثار جدلا واسعا حينها .

وغير معروف سبب إعادة نشر مقطع الفيديو في الوقت الحالى ولكنه تصدر الترند هذه المرة بسبب فستان زفاف ابنة شامخنى بسبب أنه يكشف جزء من جسمها وشعرها في الوقت الذي يشدد فيه المرشد ورجاله في إيران على ارتداء الحجاب على النساء في الشوارع.

تسببت المشاهد المسربة من حفل زفاف ابنة شامخنى موجة كبيرة من الانتقادات بين الإيرانيين و مختلف رواد السوشيال ميديا في العالم.

وكانت إطلالة إبنة شمخاني محل الجدل هى فستان أبيض مكشوف الصدر واكسسوار بسيط وشعر اسود منسدل على كتفيها.