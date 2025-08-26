قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
أخبار البلد

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قبل بداية تعاملات الثلاثاء 26 أغسطس 2025 وفق آخر تحديث في ختام تعاملات البنوك المصرية أمس.

سعر الدولار الآن

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 48.44 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، في حين جاءت أسعار البيع والشراء في البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي متقاربة عند 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. 

ويتيح هذا الاستقرار للمواطنين والمستثمرين متابعة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية بسهولة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

تحديث سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية أمس استقرارًا ملحوظًا، إذ حافظت معظم البنوك على قيم متقاربة جدًّا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. 

يأتي هذا التحديث ليوفر للمتعاملين في السوق المصري معلومات دقيقة بشأن آخر تطورات سعر العملة الأمريكية، ما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم المالية بحكمة، سواء في عمليات الشراء أو البيع أو التحويلات.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

فيما يلي جدول يوضح أسعار صرف الدولار الأمريكي للشراء والبيع في عدد من البنوك المصرية الرئيسية وفق آخر تحديث:

  • البنك      سعر الشراء (جنيه)    سعر البيع (جنيه)
  • البنك المركزي المصري  48.44 48.57
  • البنك الأهلي المصري    48.45 48.55
  • بنك مصر  48.45 48.55
  • بنك القاهرة            48.45 48.55
  • البنك التجاري الدولي (CIB)     48.45 48.55
  • بنك الإسكندرية        48.45 48.55
الدولار

وتعد متابعة أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أمرًا شديد الأهمية لشريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات، فبالنسبة إلى المصريين المقيمين في الخارج، تساعدهم هذه التحديثات على اختيار الوقت المناسب لإرسال تحويلاتهم المالية إلى ذويهم في مصر، أما داخل البلاد، فإن معرفة أحدث سعر للدولار تدعم التجار والمستوردين والمستثمرين في وضع خططهم الاقتصادية، وتقييم تكاليف المنتجات والخدمات، التي تعتمد على العملة الخضراء، ما يساهم في اتخاذ قرارات استثماريَّة مدروسة ومبنية على معلومات سوق الصرف.

