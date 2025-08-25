قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

هاجر ابراهيم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.47 جنيه للبيع و 48.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.80 جنيه للبيع، و 56.63 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 65.59  جنيه للبيع،  65.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.92 جنيه للبيع، 12.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.85 جنيه للبيع، و 158.36 جنيه للشراء.


 

الدولار سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

