عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، أن متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين.

ولفت إلى أن المحتجون يحتشدون قبالة مقر رئيس الحكومة في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل.

في سياق متصل انطلقت صباح اليوم "الثلاثاء" من ساحة ميناء رفح البرى بالجانب المصرى إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الانسانية الـ23 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة".

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ 23 تضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمدادات الغذائية ، والدقيق ، وألبان الأطفال ، والمستلزمات الطبية ، والأدوية العلاجية ، ومستلزمات العناية الشخصية .. إلى جانب أطنان من الوقود.