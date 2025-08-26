قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو

قال حسام عيد، خبير أسواق مال، إن حصة الدولة الروسية في إجمالي الإنتاج النفطي، كان لها تأثير كبير على تحركات أسواق الخام في الأسواق العالمية، موضحا أن تحرك النفط يؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية المختلفة.

وأضاف خبير أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج تزايدت الأسعار مع رفع أسعار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية حول العالم.

وأوضح أن الأزمات الجيوسياسية حول العالم بداية من حرب روسيا وأوكرانيا، اللتان تمتلكان ما يقرب من 33% من إجمالي الحبوب حول العالم.

وذكر عيد أن الحلول السياسية والمفاوضات بين الدول، تساهم في هدوء الأسعار الخاصة بالسلع الاستراتيجية، موضحا أن الحروب أثرت على الاقتصادات خاصة الاقتصادات النامية حول العالم.

وأردف: “البورصة المصرية، تتميز بالتنوعية في الاستثمار، وسط استقرار أكبر من البورصات العالمية، وهي خامس أقدم بورصة في العالم”.
 

