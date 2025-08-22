قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

البورصة المصرية تخسر 10.6 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشر 30 يرتفع 0.13%

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على أداء متباين للمؤشرات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 35622.26 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% عند 10668.53 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند 14282.45 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا طفيفًا بنسبة 0.01% عند 43678.68 نقطة، بينما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليصل إلى 17348.04 نقطة.

الخسائر السوقية

فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 10.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.484 تريليون جنيه بنسبة تراجع 0.4%.

تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.376 تريليون جنيه إلى 1.370 تريليون جنيه (-0.4%).

انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 643.3 مليار جنيه إلى 639 مليار جنيه (-0.7%).

هبط رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 2.019 تريليون جنيه إلى 2.009 تريليون جنيه (-0.5%).

في المقابل، ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه (+1.1%).

التداولات

سجلت البورصة إجمالي تداولات بقيمة 414.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقابل 371.2 مليار جنيه الأسبوع السابق.

بلغت كمية التداول نحو 7.052 مليار ورقة مالية عبر 590 ألف عملية، مقارنة بـ 6.731 مليار ورقة عبر 578 ألف عملية الأسبوع الماضي.

استحوذت الأسهم على 7.99% من إجمالي التداول داخل المقصورة، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة نحو 92.01%.

توزيعات التداول حسب المؤشرات

المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30): تداولات بقيمة 9.5 مليار جنيه عبر 869.4 مليون ورقة مالية من خلال 156.9 ألف عملية.

إيجي إكس 70: سجل 8.6 مليار جنيه تداولات على 3.7 مليار ورقة مالية من خلال 221.9 ألف عملية.

إيجي إكس 100: بلغ حجم التداولات 18.1 مليار جنيه على 4.6 مليار ورقة مالية عبر 378.8 ألف عملية.
 

