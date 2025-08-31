قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإجهاد الحراري وضربات الشمس.. تأثير التغيرات المناخية على العمال

إسراء صبري

قال عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئية، إن التغيرات المناخية وتغير أحوال الطقس ودرجات الحرارة سيؤثر على العمال والمواطنين، ما يتسبب في إصابتهم بالإجهاد الحراري، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل واضح يؤثر أيضا بشكل واضح على المواطنين.

وأضاف سمعان، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الإجهاد الحراري يتسبب في شعور الفرد بآلام شديدة وتعرق شديد ودوخة وإرهاق كامل للجسم، منوها إلى أن ضربة الشمس تعد مرحلة متقدمة من الإجهاد الحراري.

وأوضح أن ربع سكان العالم معرضون لمخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، منوها بأن التغيرات المناخية تؤثر بشكل عام على الحالة الصحية للفرد وبالتالي تؤثر على باقي المناحي الحياتية.

ولفت إلى أن هناك ما يعرف بـ “علم النفس المناخي”، والذي يدرس القلق والحزن والاكتئاب الذي يحدث للفرد نتيجة التغيرات المناخية والآثار السلبية لتلك التغيرات المناخية.

